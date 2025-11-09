أحمد الشرع بواشنطن في أول زيارة لرئيس سوري منذ 79 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- التقى منظمات سورية في مستهل زيارته

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، زيارة إلى واشنطن هي الأولى لرئيس سوري منذ 79 عاما.

ودعا الشرع، منظمات سورية في واشنطن إلى استثمار "الفرصة النادرة" وإعادة إعمار البلاد.

جاء ذلك لدى وصوله العاصمة الأمريكية في زيارة رسمية، من المقرر أن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن الشرع التقى منظمات سورية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

الشرع تحدث عن "روح التعاون بين السوريين في المهجر وخطة البناء لسوريا بسواعد أبنائها".

وشدد على أن "الفرصة التي أتت للسوريين هي فرصة نادرة وعلينا استثمارها".

وفي أواخر 2024 أطاحت فصائل سورية بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024)، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في يناير الماضي، الشرع رئيسا لسوريا خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.

وأكد الشرع أن "سوريا بحاجة لجهود أبنائها في الداخل والخارج لإعادة إعمارها".

وبشأن إنهاء العقوبات الدولية على سوريا، قال الشرع إنها "في مراحلها الأخيرة، وعلينا متابعة العمل لرفعها".

وليل السبت/ الأحد، وصل الشرع إلى واشنطن، قادما من البرازيل، حيث شارك في قمة المناخ.

والثلاثاء الماضي، أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارولين لافيت أن ترامب سيلتقي الشرع في البيت الأبيض الاثنين.

واعتبرت أن ترامب اتخذ "خطوة تاريخية" بقراره رفع العقوبات عن سوريا، والإدارة أحرزت تقدما كبيرا في هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب والشرع قضايا ثنائية وإقليمية، في مقدمتها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية دعمها إلغاء الكونجرس قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات ضد سوريا.

وتعد زيارة الشرع إلى واشنطن الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946.



