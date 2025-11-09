833 مستعمرا يقتحمون المسجد الأقصى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم 833 مستعمرا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وصعدت مجموعات المستوطنين من اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم أكثر من 3939 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، خلال الأسبوع الماضي، ونظموا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية في باحاته.

ورصد مركز معلومات فلسطين «معطى» 408 انتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة خلال أكتوبر 2025.

وأحصى المركز 25 تدنيسا للمسجد الأقصى المبارك، اقتحم خلالها 18963 مستوطنا المسجد، حيث شهدت الفترة تصعيدا للاقتحامات في وقت الأعياد اليهودية.

وأصيب 35 مقدسيا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، فيما أصدرت سلطات الاحتلال 4 قرارات إبعاد، ونفذت 33 عملية اعتقال واحتجاز، و94 اقتحاما.

ووثق المركز 30 اعتداء للمستوطنين وأنشطة استيطانية، و21 عملية هدم منازل وتدمير ممتلكات، و17 مصادرة ممتلكات.

ونفذت قوات الاحتلال 65 تضييقات وحواجز وإغلاق مناطق، و42 عملية مداهمة منازل، و40 إطلاق نار، واعتداءً بحق صحفيين.