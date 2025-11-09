وزير النقل السوداني: منفتحون على التعاون مع الأشقاء العرب في منظومة إعادة الإعمار

جدد وزير البنية التحتية والنقل السوداني سيف النصر التجاني هارون، التأكيد على انفتاح السودان على التعاون مع الأشقاء العرب بما يؤمن دعم المساعي الوطنية لسرعة تعافي قطاع النقل وضمان استقراره وإسهامه في منظومة اعادة الإعمار .

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه سيحرص على اطلاع الأشقاء العرب بمجلس وزراء النقل العرب على أولويات وجهود الحكومة الانتقالية المتعلقة بقطاع النقل ومجالات التعاون المقترحة، مشيداً بالمواقف العربية الداعمة للسودان لاسيما التي عبرت عنها قرارات الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب في نوفمبر من العام الماضي.

ويترأس هارون وفد السودان في أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء النقل العرب والدورة 30 للجمعية العامة للاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري.

كما يشارك هارون في أعمال مؤتمر ومعرض النقل والصناعة لأفريقيا والشرق الأوسط TRANSMEA2025 الذي يعقد في القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية رفيعة.

ويناقش المؤتمر أبرز قضايا النقل خصوصاً التوجه العالمي نحو النقل الذكي وتعزيز استخدامات التطبيقات الحديثة في قطاع النقل، بجانب تبادل الممارسات والعمليات والتجارب الناجحة.