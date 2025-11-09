مشاركة موسعة لراية لتكنولوجيا المعلومات في 3 أجنحة متخصصة بـCairo ICT 2025



• لاستعراض منظومة حلولها الرقمية المتكاملة

• تقدم حلولها المتكاملة في قطاعات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحلول البنكية الذكية

أعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 ، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمعارض تحت شعار: احتمالات لا نهائية: نكتب قصة المستقبل من جديد “Infinite Possibilities: Rewriting Tomorrow’s Story”.

تأتي المشاركة هذا العام في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز ريادتها في التحول الرقمي من خلال طرح منظومة متكاملة من الحلول المتقدمة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والحلول البنكية الذكية، عبر ثلاثة أجنحة متخصصة تعكس توجهاتها في دعم المؤسسات وتمكينها من تحقيق تحول رقمي شامل أكثر كفاءة واستدامة.

في جناح Big Tech Hall، تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شريكتها الاستراتيجية Cisco العالمية نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا للبنية التحتية الرقمية والتحول المؤسسي، يجسّد أحدث ما توصلت إليه تقنيات الشبكات الذكية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. إذ تستعرض راية لتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة Cisco، منظومة متكاملة من حلول التحول الرقمي المؤسسي تشمل: بيئة العمل المحضّرة للمستقبل (Future-Proofed Workspace) التي تدمج تقنيات التعاون الذكي مثل Webex Calling & Meetings وCisco Contact Centers لتمكين الاتصال الموحد والعمل الهجين بكفاءة وأمان؛ والصلابة الرقمية (Digital Resilience) التي ترتكز على منظومة أمن سيبراني شاملة مدعومة بـSplunk Observability لرصد الأداء وتحليل الأعطال وتعزيز استمرارية الأعمال؛ ومراكز البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي (AI-Ready Data Centers) المصممة لاستيعاب أحمال الحوسبة الذكية والتعلّم الآلي مع قابلية توسع مرنة و آمن ؛ كما تسلط راية الضوء على أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي الوكالي (Agentic AI)، الذي يتيح لوكلاء رقميين مستقلين اتخاذ قرارات متكاملة وتحسين كفاءة التشغيل عبر مختلف البيئات الرقمية.

وفي جناح الحلول البنكية الذكية ضمن فعاليات معرض PAFIX، المصاحب لمعرض Cairo ICT، تقدم راية لتكنولوجيا المعلومات تجربة مصرفية واقعية تحاكي بيئة البنك الحديث بالتعاون مع شريكتها الاستراتيجية Diebold Nixdorf، من خلال دمج أجهزة الصراف الآلي المتطورة من سلسلة DN Series™️ مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الخدمة الذاتية التفاعلية. وتتيح مشاركتها للزوار فرصة التفاعل المباشر مع خدمات مصرفية ذكية تشمل المعاملات عبر الفيديو خارج ساعات العمل، وأنظمة الإدارة المؤتمتة للنقد التي تعزز الإنتاجية وتقلل التكاليف التشغيلية. كما تعرض راية لتكنولوجيا المعلومات مجموعة حلول رقمية متكاملة من Vynamic تشمل أدوات لتحليل سلوك العملاء، وإدارة دورة النقد، وتأمين البيانات، بما يعكس التحول نحو نموذج مصرفي تنبؤي أكثر كفاءة ومرونة.

بالتزامن، تشارك كذلك راية لتكنولوجيا المعلومات في فعاليات معرض الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية (AIDC EXPO) الذي ينعقد ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT، من خلال شركاتها التابعة: راية للنظم، وراية لخدمات الشبكات، وراية لمراكز البيانات، لتعرض أحدث حلولها المتكاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها الرقمية بثقة واستدامة.

ففي جناح AIDC EXPO، تستعرض راية للنظم باقة من الحلول الذكية في الذكاء الاصطناعي وأتمتة الوكلاء، تشمل أنظمة تحليل موارد بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومساعدين رقميين وروبوتات دردشة تفاعلية، وحلول دعم فني آلي، إلى جانب تطبيقات التكامل المؤسسي مع الأنظمة المصرفية والفروع الذكية.

وتقدم راية لخدمات الشبكات الجيل الجديد من بنى مراكز البيانات الجاهزة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، المعتمدة على تبريد متقدم وطاقة عالية الكثافة وأتمتة ذكية، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة والتوسع الهجين بالشراكة مع رواد التكنولوجيا العالميين. أما راية لمراكز البيانات فتركز على حلول الأمن السيبراني المدمجة وخدمات الإدارة المُدارة (Outsourced Managed Services)، ضمن محفظة تضم خدمات الاستضافة والبنية التحتية السحابية واستمرارية الأعمال والمراقبة المستمرة، لتوفر دعمًا شاملاً للتحول الرقمي الآمن في المؤسسات.

من جانبه، قال هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات: "تأتي مشاركتنا في Cairo ICT 2025 امتدادًا لمسيرة راية الممتدة لما يقارب ثلاثة عقود في صياغة مستقبل التحول الرقمي في مصر والمنطقة. فنحن لا نكتفي بعرض حلول تقنية متقدمة، بل نعيد تعريف مفهوم المنظومات الرقمية من خلال بنية مرنة وشمولية تدمج بين التكامل المؤسسي والابتكار المستدام. تؤمن راية بأن التحول الرقمي الحقيقي لا يتحقق بتبني التكنولوجيا فحسب، بل بقدرتنا على مواءمتها مع أهداف المؤسسات واستراتيجياتها طويلة المدى، لتصبح التكنولوجيا محركًا استراتيجيًا للنمو والكفاءة والاستدامة.

وأضاف: "من خلال مشاركتنا هذا العام بثلاثة أجنحة متخصصة تمثل قطاعات أعمالنا المختلفة، نسلط الضوء على قدرتنا على الدمج بين الخبرة العميقة في البنية التحتية والأنظمة الذكية، وبين أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات من بينها على سبيل المثال لا الحصر: التحليلات المتقدمة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي المؤسسي، وتعزيز كفاءة مراكز البيانات وتنافسيتها. رؤيتنا تنطلق من إيمان راسخ بأن القيمة الحقيقية تكمن في تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة، وإدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة أعمال تتطور بوتيرة غير مسبوقة".