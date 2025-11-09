مطار الكويت الدولي يستأنف حركة الطيران بعد توقفها بسبب الضباب الكثيف

قال عبد الله الراجحي نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إن مطار الكويت الدولي استأنف رحلات الهبوط والإقلاع بعد استقرار وتحسن حالة الطقس بشكل عام في البلاد.

وأضاف الراجحي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أن الوضع التشغيلي في المطار مستقر حاليًا وتُسير الرحلات وفق الجداول المعتادة بالتنسيق مع شركات الطيران والجهات المعنية، مؤكدا أن الإدارة العامة للطيران المدني تتابع باستمرار حالة الطقس مع الجهات المختصة، لضمان انسيابية الحركة الجوية وسلامة التشغيل، مشيدا بجهود فرق العمل في المطار والتعاون الكبير من شركات الطيران والمسافرين خلال فترة التحويل المؤقت للرحلات.

وأوضح أن مطار الكويت الدولي شهد منذ الساعة الثانية من فجر اليوم حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر؛ الأمر الذي يؤثر في سلامة الرحلات في الإقلاع والهبوط بمطار الكويت الدولي؛ ما استدعى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات في الدول المجاورة.

وأكد الراجحي، أن سلامة المسافرين والطائرات تأتي في مقدمة أولويات الإدارة العامة للطيران المدني، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وشركات الطيران لضمان أعلى معايير السلامة الجوية.