وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة

أعلن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان عن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد؛ وذلك بهدف تعزيز البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال دون سن الثالثة، وضمان حصولهم على الجرعات الأساسية وفق الجدول الوطني المعتمد.

وأكد وزير الصحة الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الوزارة رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع، مستمرة في أداء واجبها لحماية أطفال فلسطين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم..داعيًا الجميع إلى التعاون الكامل مع الطواقم الصحية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وقال أبورمضان: إن الحملة تُنفَّذ تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة، وبالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، عبر 150 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر إضافة إلى المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في محافظات القطاع.

وأضاف وزير الصحة الفلسطيني أن الحملة ستستمر لمدة عشرة أيام على ثلاث مراحل تفصل بينها مدة شهر؛ لضمان الوصول إلى جميع الأطفال الذين تأخروا عن تلقي التطعيمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

يذكر أن وكالة (الأونروا) كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن واحدا من بين كل خمسة أطفال في قطاع غزة فاتته اللقاحات الأساسية بعد عامين من الحرب..مشيرة إلى أن 44 ألف طفل بحاجة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة ؛ بهدف تعويض ما فاتهم من الجرعات الأساسية وإجراء فحوصات للكشف عن سوء التغذية.

وأضافت الوكالة الأممية أنها ستقدّم إسهاماتها من خلال 24 مركزاً صحياً ونقطة طبية في أنحاء قطاع غزة دعماً لهذه الجهود الحيوية الرامية لاستعادة خدمات الرعاية الأساسية لأطفال القطاع.