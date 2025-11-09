وزير خارجية كوستاريكا: نرى تركيا بوابة لآسيا وأوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير خارجية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو، إن بلاده ترى في تركيا بوابة لقارتي آسيا وأوروبا، وإن افتتاح السفارتين بين البلدين عام 2014، سهل التواصل بينها.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، خلال حفل استقبال أقامته السفيرة التركية لدى كوستاريكا ناجية غوكتشن قايا، السبت.

وأوضح تينوكو، أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين كوستاريكا وتركيا يشهد نمواً متزايداً.

وأضاف الوزير، أن الجانبين سيواصلان جهودهما لتعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد التفاهم المشترك، مبينا أن هدف بلاده هو تنويع شركائها التجاريين.

ومضى قائلا: "هدفنا هو بناء شراكات تجارية أوسع، وتتمتع تركيا بصفتها بوابة آسيا وأوروبا بموقع استراتيجي يتيح ترويج وتصدير المنتجات الاستوائية".