عمرو أديب ينصح بعدم مشاركة إمام عاشور أمام الزمالك: أنا خايف على صحته

نصح الإعلامي عمرو أديب، بعدم مشاركة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

أديب - المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك - قال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، قال إنّ إمام عاشور يجب أن يحصل على وقت كاف من الراحة (بعد معاناته من المرض في الفترة الماضية).

وأضاف مداعبًا ضيفه الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط: «أنا شايف إن إمام عاشور لازم يستريح وياخد نصيبه من الراحة يعني.. ميبقاش مستعجل كده».

وتابع: «إحنا خايفين على صحة إمام عاشور.. ده لاعب في المنتخب.. أهم حاجة صحة إمام عاشور.. أنا يهمني صحته أنا مش بتاع كورة».

وشارك إمام عاشور، أمس السبت، في المران الختامي للنادي الأهلي، استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وتبدو مشاركة إمام عاشور في مباراة السوبر أمام الزمالك صعبة للغاية نظرًا لغيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.