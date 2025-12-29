رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى سيدة أفادت بتعرض زوجها للاعتداء من قِبل شخصين وزوجة أحدهما من أفراد عائلتها، حيث قاموا بالتعدي عليهما بالسب والضرب وتهديدهما، ومنعهما من دخول مسكنهما بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم وجود بلاغات رسمية محررة بشأن الواقعة. وبسؤال السيدة المتضررة، المقيمة بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، أكدت تعرضها وزوجها للتهديد من شقيقين، لهما معلومات جنائية، وزوجة أحدهما، وجميعهم من قاطني المنطقة ذاتها.

وأضافت السيدة أن المتهمين اعتدوا عليها وزوجها بالسب والضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة زوجها بكسر في اليد، إلى جانب التشهير بهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعهما من دخول مسكنهما، على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات الأسرية حول الميراث. كما أقر أحدهم بتخلصه من الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء، بإلقائها في أحد المجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.