علق الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توجه الحكومة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عامًا.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إن هناك طرقا تقليدية وأخرى استثنائية لخفض الدين، موضحا أن التقليدية تتمثل في تحقيق معدل نمو اقتصادي أسرع من خدمة الدين، وزيادة الإيرادات بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض خدمة الدين والعجز الموازنة.

وأوضح أن الدين يرتفع بسبب إضافة عجز الموازنة، الذي يقدر هذا العام بـ 1.5 تريليون جنيه، قائلا: «هذا العام عندي العجز في الموازنة، 1.5 تريليون جنيه، مكانهم الدين، لأن أنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ، لتغطية الالتزامات، كالمعاشات والمرتبات، وغيرها».

وشدد أن العالم بات ينظر إلى المؤشر وليس الرقم المطلق للدين، بسبب اختلاف العملات، مستشهدا بتغير الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالدولار من 355 مليار دولار العام الماضي إلى 430 مليار دولار هذا العام، بحسب التوقعات، وسعر الصرف الحالي.

واستشهد بحديثه مع أحد المواطنين مؤخرًا، من أن افتتاح المحال جديدة على طريق الواحات يعني خلق قيمة مضافة، وتحصيل ضرائب، وخلق فرص عمل، ودوران العجلة الاقتصادية، ستصب في النهاية في زيادة الناتج المحلي.

ولفت إلى أن اليابان تتصدر أعلى 10 دول مديونية في العالم لعام 2025، بنسبة دين 230% من ناتجها المحلي، موضحا أن وزير المالية الياباني لم يكن قلقا من هذا الرقم الضخم حتى عامين ماضيين، بسبب عدم وجود نسبة فائدة في بلاده.