ماكرون يدعو لتولي المعارض جونزاليس قيادة المرحلة الانتقالية في فنزويلا: الشعب تحرر من ديكتاتورية مادورو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تولي المعارض إدموندو جونزاليس قيادة المرحلة الانتقالية في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أفضت إلى إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وإخراجه من البلاد.

وقال ماكرون، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الشعب الفنزويلي تحرر اليوم من ديكتاتورية نيكولاس مادورو، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مدعاة للسرور".

واعتبر أن مادورو، ألحق ضررًا بالغًا بكرامة شعبه من خلال الاستيلاء على السلطة وتجاهل الحريات الأساسية للفنزويليين.

ودعا الرئيس الفرنسي، إلى تولي جونزاليس، الذي نافس مادورو في انتخابات عام 2024، قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأضاف: "يجب أن تكون المرحلة الانتقالية المقبلة سلمية وديمقراطية وتحترم إرادة الشعب الفنزويلي".

وعبر ماكرون، عن أمله في أن يتمكن جونزاليس، الذي وصفه بـ"الرئيس المنتخب عام 2024"، من إنجاز هذا الانتقال "في أقرب وقت ممكن".

وبعد الهجمات الأمريكية على كاراكاس، واحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، السبت، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

وأوضح ترامب، أن مادورو وزوجته، على متن سفينة قادمة إلى نيويورك، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن محاكمته إما في نيويورك أو ميامي.

​​​​​​​وفي وقت سابق السبت، أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى خارج البلاد.