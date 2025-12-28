قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستشارك في احتفالات رأس السنة 2026.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، أن الاحتفالية ستقام في محيط منطقة الأبراج والبرج الأيقوني، موضحًا أنها ستبدأ منذ الظهيرة وحتى منتصف الليل، بفقرات فنية والعاب نارية بالإضافة للحفلات الغنائية.

ولفت إلى مشاركة عدد الفنانين في إحياء هذه الحفلات ومنهم تامر حسني، وإليسا، وتامر عاشور، موضحًا أن الاحتفالية ستنتهي بفقرة الألعاب النارية والليزر بمنطقة البرج الأيقوني المفتوحة للراغبين في المشاركة بالاحتفالية الكبرى قبل منتصف الليل.

وأشار إلى أن تذاكر الحفل انتهت بعد عرضها بمدة قصيرة نتيجة لإقبال المواطنين على المشاركة بهذه الفعالية، مضيفًا أنهم يدرسون إمكانية زيادة الأعداد حاليًا.

وعلق قائلًا: "رأس السنة في كل المدن الكبرى بالعالم لها احتفاليات خاصة تجمع كل الناس بتتفرج عليها.. وتبدي السنة الجديدة بيها".