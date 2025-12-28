أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن كيم جونغ-أون زعيم كوريا الشمالية، سجل أكبر حضور علني له هذا العام منذ تسع سنوات مع تصاعد نشاطه الدبلوماسي والتنفيذي.



وأظهرت بيانات كورية جنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سجل في عام 2025 أعلى معدل ظهور علني منذ تسع سنوات، بإجمالي 131 نشاطًا حتى أواخر ديسمبر.

ويعكس هذا النشاط المكثف، الذي شمل 30 احتفالا عامًا و23 جولة تفقدية و21 فعالية عسكرية، حرص كيم على دفع خطته التنموية الخمسية إلى نهايتها هذا العام وتوسيع مشاركته الدبلوماسية.

ومن أبرز تحركاته هذا العام مشاركته في عرض عسكري صيني في بكين وعقد خمس قمم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ وقادة دول آسيوية أخرى.

كما التقى بمسؤولين أجانب في عشر مناسبات، في إشارة إلى انفتاح نسبي في سياساته الخارجية.