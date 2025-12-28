محمد علي خير: مشروع تعديل قانون المرور إحنا مستوردينه من الخليج ومينفعناش

علق الإعلامي محمد علي خير، على قرار الحكومة بتقدم مشروع تعديل قانون المرور لمجلس النواب لمناقشته واعتماده، قائلًا: "دا قانون تقريبًا إحنا مستوردينه من الخليج مينفعناش يا رجالة".

وقال خلال تصريحات على برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس 2»، "يعني يا حكومة إحنا آخر السنة.. رقرقيها على الشعب بس هي كدا مرقرقتش".

وعبر عن دهشته من ضخامة الغرامات المقترحة، قائلًا: "المخالف يدفع جزاء مخالفته بس نسبة وتناسب".

واستعرض بعض الغرامات المقترحة لعدد من المخالفات، ومنها غرامة مخالفة قواعد القيادة على الطرق السريعة والتي لا تقل عن 10ألاف جنيه وحتى الـ30 ألفًا، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

وقال: "أنا هنزل في جيبي 10 ألاف جنيه.. دا أنا مش سايب للمدام إلا 100جنيه".

ولفت إلى غرامة مخالفة مسار السير أو تجاوز السرعة المقررة والتي تتراوح بين الـ2000 لـ 10آلاف جنيه، قائلًا: "أنا من سكان أكتوبر ولو اتحركت على التجمع بعدي على قرابة 20رادار مؤكد في وأنا مغمض في رادار هتلقط فيه.. دا كدا رحلة انتحارية.. أنا بشر".

وأضاف: "كدا على كل مواطن معاه عربية أو ميكروباص ينزل من بيته حاطط له على الأقل 2000جنيه".

وتحدث عن غرامة تلويث الطريق وإصدار أصوات مزعجة أو أدخنة والتي تتراوح بين الـ5000 جنيه للـ15 ألفًا قائلًا: "دي أرقام مرعبة".

وتابع: "القانون اتعمل للبشر وأنا بشر.. أنا ملتزم بس حد أدنى ممكن أكسر رادار لأي سبب فهل ينفع كدا؟!".

ورأى أن هذه القيم لا تناسب دخول المصريين قائلًا: "أنا بقول اللي يرضي ضميري".

وواصل: "معاك لتشديد العقوبة واللي يكسر الطريق أسجنه.. ولازم نحترم قوانين المرور.. بس لازم يكون في نسبة بين العقاب ونوع المخالفة".

ومازح قائلًا: "لو في سواق نقل ولا ميكروباص كسر الإشارة وحس إنه هيدفع 2000 جنيه هيسب لك العربية على الدائري ويمشي.. هو ملمش 70جنيه من الركاب".