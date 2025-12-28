عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة

علق عمر فاروق الفيشاوي، على انفعال شقيقه الفنان أحمد الفيشاوي على أحد المصورين الصحفيين أثناء تلقيه عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، "في مواقف معينة في الحياة بقوا مأفورين شوية فيها.. وفي تطفل بسبب الترندات في الفترة الأخيرة.. وكله عاوز ياخد اللقطة والترند".

وفي سياق متصل وصف عمر الفيشاوي والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بـ "الست الجميلة الفنانة".

وتابع أنها تركت إرثًا فنيًا يُفتخر به، مضيفًا أنها كانت حنونة جدًا على المستوى الشخصي "عملت معانا كتير أنا وأحمد".

وعلق قائلًا: "كان دايمًا نقعد نتكلم معاها ونستشيرها.. قلبها واسع وتقعد تسمعنا".

ولفت إلى أنها أوصتهم ببعضهم، قائلًا: "دايمًا كانت توصينا على بعض.. خدوا بالكم من بعض ومفيش أي حاجة تفرقكم ولا تبعدكم عن بعض".

وكشف عن الفترة الأخيرة في حياتها، بعد مرضها وابتعادها عن الأضواء، قائلًا: "كانت متعايشة ومبسوطة جدًا وإحنا كنا حوليها مبنسبهاش..كانت بتحب الحياة حتى لو بعيدة عن الفن والنزول".

وعلق قائلًا: "بالنسبة للمرض كانت مسالمة ودايمًا بتشكر ربنا وتقول الحمد لله.. كانت قوية وشديدة".

ووصف علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلًا: "هما عمرهم ما حسسونا بموضوع الفراق.. وكانوا حريصين إننا نتقابل ويبقا في يوم جمعة ويوم أسري".

وأكد استمرار صداقتهما حتى النهاية معلقًا: "كانت معاه في أحزنه وفرحه".