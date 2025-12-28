قال أحمد حمودة، كبير سائقي سيارات السرفيس بمحافظة البحيرة، إن قرار منع ركوب الإناث في المقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس هو قرار فردي، صدر عن اللواء أشرف فوزي، مدير مشروع النقل الداخلي بالمحافظة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، أن القرار صدر دون استشارة المحافظة أو إدارة المرور، معلقًا: «القرار أحدث ضجيجًا كبيرًا داخل المحافظة، والناس كلها تعليقاتها سلبية».

وتابع قائلًا: «إزاي السيد رئيس الجمهورية بيدور على حقوق المرأة، وهنا في محافظة البحيرة بنقول نرجع لسنة 1900 وكام».

وأشار إلى تبعات هذا القرار، قائلًا: «لو سيدة قالت هركب قدام والسائق رفض، هتحصل مشادة، وقد يتم تصوير الموقف، والسائق ممكن يتنرفز».

وطالب، في حال تطبيق هذا القرار، بوضع ملصقات على المركبات مكتوب عليها: «ممنوع ركوب السيدات في الكرسي الأمامي»، موضحًا أنه حتى مع وضع هذه الملصقات لن تُحل المشكلة بشكل كامل.

وأشاد بإلغاء الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، للقرار خلال ساعة من صدوره، مضيفًا أنه، حسب معلوماته، تم التحقيق مع اللواء أشرف فوزي.

ويُذكر أن محافظة البحيرة نشرت بيانًا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على هذه الواقعة، أكدت فيه أن المحافظة تكن كل التقدير والاحترام لجميع المواطنين على حد سواء، وخاصة المرأة البحراوية، وتسعى للحفاظ على كافة حقوقها وتعزيزها وتعظيم دورها في المجتمع.

وأعلنت المحافظة إلغاء ما صدر في هذا الشأن، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة آمنة ومناسبة للجميع، مع التركيز على تأكيد حقوق كل أفراد المجتمع وتحقيق الصالح العام.

وأضاف البيان أن ما تم تداوله على صفحة مشروع مجمع المواقف، عقب ورود عدد من الشكاوى، لا يعكس السمة الأساسية للغالبية العظمى من سائقي البحيرة، المعروفة بالشهامة والكفاءة.