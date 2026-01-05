قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قطاع الطاقة بات «حديث الساعة»، لا سيما بعد الأحداث العالمية الأخيرة «المخيفة وغير المسبوقة»، في إشارة إلى اعتقال الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، السبت، في عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة» أن «الخوف الأكبر يكمن في إمكانية تكرارها»، مشيرا إلى أن ما يميز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «وضوحه الكبير، وحتى لو قال شيئا خاطئا، فإنه يقوله وينفذه».

واعتبر أن «ما حدث في العراق كان بروفة لما يحدث حاليًا في فنزويلا، وبروفة أكبر لما يمكن أن يحدث مستقبلًا في المنطقة المحيطة بنا»، في إشارة إلى إيران.

ولفت إلى أن فنزويلا تحتل المرتبة الأولى عالميًا في احتياطيات النفط بأكثر من 303 مليار برميل.

وبشأن توقعاته لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، قال: «لا أتوقع أن يحدث تغييرا كبيرا في الأسعار»، مرجعا ذلك إلى أن الخام الفنزويلي كان يخضع للحظر.

وتوقع أن تعوض الصين احتياجاتها من النفط الفنزويلي، عبر زيادة وارداتها من روسيا وإيران، موضحا أن أي نفط فنزويلي سيضخ إلى الصين سيكون تحت إشراف أمريكي.

ورأى أن التأثير الأهم يتمثل في التداعيات السياسية ولن يكون على الأسعار، قائلا: «أعتقد أن هناك تداعيات كل الناس تنتظرها المشهد الأخير محبط للعالم كله ولأنصار الديمقراطية، وقد يكون له تأثير على المدى البعيد أكثر مما نراه على المدى القريب».