مدرب بنين بعد توديع كأس الأمم أمام مصر: فخور بفريقي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 11:10 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 11:12 م

علق جرينوت رور، المدير الفني لمنتخب بنين، على وداع فريقه بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 من دور الـ16، مؤكدًا على فخره باللاعبين وأدائهم.

وقال رور في تصريحات تلفزيونية عقب الخسارة أمام مصر: «أنا فخور بفريقي».

وتعرض منتخب بنين للخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة 3-1، ليودع البطولة بعد مشوار قوي في دور المجموعات، حيث تأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا والتعادل السلبي أمام أنجولا، في المقابل، حقق منتخب بنين فوزًا وحيدًا على بوتسوانا مقابل خسارتين أمام منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة.


