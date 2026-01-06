ديلسي رودريجز تؤدي اليمين وتصبح رئيسة مؤقتة لفنزويلا رسميا

أدت ديلسي رودريجز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، لتتولى رسميًا منصب «رئيسة مؤقتة» لفنزويلا.

وجاء ذلك بعد أن أمرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية بتكليف ديلسي رودريجز بمنصب القائم بأعمال رئيس البلاد، وذلك في أعقاب إلقاء قوات أمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته هناك، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات.

وفي السياق ذاته، صرّح مبعوث فنزويلا لدى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بأن الولايات المتحدة «خطفت رئيس جمهوريتنا»، معتبرًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، ومطالبًا واشنطن بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وأضاف المبعوث الفنزويلي، خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت التطورات في بلاده، أن «فنزويلا ضحية للعدوان الأمريكي بسبب مواردها الطبيعية»، مؤكدًا أن ما حدث يُعد «سابقة بالغة الخطورة»، وأن هذه الأفعال تتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

ووصف المندوب الفنزويلي العملية العسكرية الأمريكية في بلاده بأنها «نوع من الاحتلال»، محذرًا من أن مصداقية القانون الدولي باتت «على المحك» في ظل هذه التطورات.