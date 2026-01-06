قالت الدكتورة أمل إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الجهود الإغاثية المتواصلة التي تقدمها مصر لقطاع غزة تمثل «واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وقدر مصر»، مؤكدة أن الاستجابة للأزمة لم تتوقف يومًا واحدًا منذ اندلاعها في أكتوبر 2023.

وأضافت إمام، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم»، أن الهلال الأحمر المصري سيّر حتى الآن 109 قوافل مساعدات ضمن مبادرة «زاد العزة» من مصر إلى قطاع غزة، والتي انطلقت بشكل مستمر منذ 27 يوليو الماضي.

وأوضحت أن تركيز الجهود خلال الأشهر الأخيرة ينصب على توفير «إمدادات الشتاء» لمواجهة البرد القارس، وتشمل البطاطين والخيام والملابس الشتوية، في محاولة للتخفيف من المعاناة البالغة التي يعيشها الأشقاء من أهالي القطاع.

وأشارت إلى أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة منذ بداية الأزمة تجاوز 800 ألف طن، مؤكدة أن الزيارات الدولية المتكررة لمعبر رفح، سواء من رؤساء دول أو وزراء خارجية أو شخصيات عالمية، وآخرها زيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي، تلعب دورًا حيويًا في نقل الصورة الحقيقية لحجم «العملية اللوجستية المعقدة» التي تديرها مصر.

وقالت إن أكثر الجُمل التي تسمعها من الزوار هي: «لم نكن نتخيل حجم العمل هذا»، موضحة أن ما يجري على الأرض هو عمل «خلية نحل» متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم متطوعين وسائقين وكوادر إغاثية لا يعودون إلى بيوتهم، ويواصلون العمل في جميع الظروف، سواء خلال الأعياد أو الإجازات، وفي مواجهة الحر الشديد أو الأمطار.