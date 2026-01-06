عماد الدين حسين مستشهدا بتقارير الحكومة: الأوضاع الاقتصادية في 2026 ستكون أفضل من 2025

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن الأوضاع الاقتصادية في عام 2026 ستكون أفضل نسبيا من 2025 طبقًا لما تقوله الحكومة من بيانات ومع تثبيت العوامل القائمة في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة «الشمس 2»، مساء الاثنين، أن المؤشرات الكلية التي تعلنها الحكومة تفيد بأن هناك تحسنًا في الأمور يتحقق على الأرض.

وأشار إلى أن هذا التحسن مشروط باستمرار المؤشرات على حالتها الإيجابية سواء تحويلات المصريين بالخارج وانخفاض معدل التضخم مع استقرار الأوضاع في المنطقة نظرًا لتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس.

ولفت إلى أن هناك مواطنين يقيسون الأوضاع حاليًّا بما كانت عليه في 2010 لكن هذا الوضع أصبح جزءًا من الماضي ولا يمكن تكراره.

وضرب مثالًا على ذلك بأن مصر لا يمكن تخفض سعر الوقود لأن الدولة لم تصل إلى أسعار التكلفة حتى الآن وفقًا للبيانات التي تعلنها الحكومة، وبالتالي لا يمكنها تطيبق خطوات تتخذ في دول أخرى حول العالم.

ونوه إلى أن البعض يتصور بأن انخفاض سعر الدولار وكذلك سعر النفط عالميًّا يقود إلى خفض السعر في مصر تلقائيًّا، لكن الأمر يتوقف على تكلفة الإنتاج