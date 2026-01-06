لندن تشهد احتجاجات ضد الهجوم الأمريكي على فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجمع مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، الاثنين، للاحتجاج على الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

واحتشد المتظاهرون عند مدخل مقرّ رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينج ستريت) للتعبير عن تضامنهم مع فنزويلا ودول أمريكا اللاتينية التي استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لفنزويلا ومعارضة للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب.

وفي كلمة لها خلال التظاهرة، قالت ليندسي جيرمان، رئيسة ائتلاف "أوقفوا الحرب"، إن ما يحدث في فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت جيرمان إلى التدخلات السابقة للولايات المتحدة في دول أمريكا اللاتينية، مؤكدة أن واشنطن تتحرك في المنطقة كما تشاء.

وأضافت قائلةً: "الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تعتبر أمريكا اللاتينية حديقتها الخلفية".

كما انتقدت صمت رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، وبعض القادة الغربيين تجاه تصرفات ترامب.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو منها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات" و"التعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".