الولايات المتحدة تدعو لوضع حد للاشتباكات في حلب السورية

دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى وضع حد للاشتباكات بين القوات الحكومية والمقاتلين الأكراد في مدينة حلب في شمال سوريا، قائلة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع.

وقال توم برّاك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وحلفاءها مستعدون للإسهام في الجهود الرامية إلى تهدئة التوتر بين القوات الحكومية والقوات الكردية التي تضم قوات سوريا الديمقراطية.

وذكر برّاك في منشور على منصة "إكس": "نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق التي يديرها الأكراد وجميع الأطراف المسلحة على الأرض: "أوقفوا الأعمال القتالية وأنهوا التوتر فورا والتزموا بتهدئة التصعيد".

وتشهد مناطق من حلب، منذ يوم الثلاثاء، اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الحكومة السورية، اليوم الخميس، إن الفوضى والتصعيد الميداني في حلب "هو نتيجة مباشرة لنقض تنظيم قسد لاتفاق 1 أبريل، وهو ما أدى إلى زعزعة التفاهمات السابقة وفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار".

وأكدت الحكومة السورية، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "دور الدولة حالياً يتركز على تأمين محيط مدينة حلب، وإبعاد مصادر النيران عنها، وحماية المدنيين ومنع انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد".

وطالبت الحكومة السورية "بشكل واضح بإخراج المجموعات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وإنهاء هذه الحالة العسكرية التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل أي حل سياسي جدي"، بحسب تعبيرها.