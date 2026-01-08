رويترز: أمريكا تدرس دفع مبالغ مالية لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، إن مسئولين أمريكيين بحثوا إرسال مبالغ لسكان جرينلاند كجزء من محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وأضاف اثنان من المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه على الرغم من أن المبلغ الدقيق بالدولار واللوجستيات المتعلقة بأي دفعة لا تزال غير واضحة، فقد ناقش المسئولون الأمريكيون، بمن فيهم مسئولون بالبيت الأبيض، أرقاما تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار لكل شخص.

وتقدم فكرة الدفع المباشر لسكان جرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، أحد التفسيرات لكيفية محاولة الولايات المتحدة "شراء" الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، على الرغم من إصرار السلطات في كوبنهاجن وفي الجزيرة على أن جرينلاند ليست للبيع.

وكتب ينس فريدريك نيلسن رئيس وزراء جرينلاند في منشور على فيسبوك يوم الأحد: "كفى.. لا مزيد من أوهام الضم"، وذلك بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن واشنطن تريد الاستحواذ على الجزيرة.

وندد قادة كوبنهاجن ودول من جميع أنحاء أوروبا بتعليقات ترامب ومسئولين آخرين في البيت الأبيض، التي أكدوا فيها خلال الأيام القليلة الماضية حقهم في جرينلاند، لا سيما وأن الولايات المتحدة والدنمارك حليفتان في حلف شمال الأطلسي وتربطهما اتفاقية دفاع مشترك.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمرك بيانا مشتركا، يوم الثلاثاء، أكدت فيه أن جرينلاند والدنمارك هما فقط من يملكان الحق في البت في مسائل علاقاتهما.

ولدى سؤال البيت الأبيض عن مناقشات شراء الجزيرة، بما في ذلك إمكانية تقديم مبالغ مباشرة لسكان جرينلاند، أحال البيت الأبيض رويترز إلى تعليقات أدلت بها المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أمس الأربعاء.

وأقرت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، بأن ترامب ومساعديه في الأمن القومي "يدرسون آلية تنفيذ عملية الشراء المحتملة".

وقال روبيو إنه سيلتقي نظيره الدنماركي الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة قضية جرينلاند.

وأحجمت السفارة الدنماركية عن التعليق، ولم يرد مكتب ممثل جرينلاند في واشنطن على طلب للتعليق.

وقالت مصادر مطلعة إنه في الوقت الذي جرت فيه مناقشات داخلية بين مساعدي ترامب حول كيفية ضم جرينلاند منذ الفترة التي سبقت توليه منصبه قبل عام، زادت وتيرة المناقشات حول هذه العملية بعد أن ألقت حكومته القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية خاطفة جريئة خلال مطلع الأسبوع.

وقال أحد هذه المصادر إن مسئولي البيت الأبيض حرصوا على استغلال الزخم من عملية مادورو لتحقيق أهداف ترامب الجيوسياسية الأخرى طويلة الأمد.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد: "نحتاج إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من توفيرها. إنها ذات أهمية استراتيجية بالغة".