الحكومة الفنزويلية تسعى لإظهار أنها تعمل بدون تحكم من الولايات المتحدة

سعت الحكومة الفنزويلية اليوم الاثنين، إلى أن تظهر لشعبها والعالم أنها تدير البلاد بشكل مستقل بدون تحكم من الولايات المتحدة وذلك بعد اعتقالها المفاجئ للرئيس نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لنحو 13 عاما.

وتجمع المشرعون المتحالفون مع الحزب الحاكم، بما في ذلك نجل مادورو، في العاصمة كاراكاس، لمتابعة مراسم أداء اليمين المقررة للجمعية الوطنية لفترة تستمر حتى عام 2031. وأعادوا انتخاب رئيسهم منذ فترة طويلة – شقيق الرئيسة المؤقتة المعينة حديثا، ديلسي رودريجيز – وألقوا خطابات ركزت على إدانة اعتقال القوات الأمريكية لمادورو أول أمس السبت.

وقال نيكولاس مادورو جويرا، نجل مادورو، في القصر التشريعي في أول ظهور علني له منذ يوم السبت: "إذا قمنا بتطبيع اختطاف رئيس دولة، فلن تكون هناك دولة آمنة. اليوم، إنها فنزويلا. وغدا، يمكن أن تكون أي دولة ترفض الخضوع. هذه ليست مشكلة إقليمية. إنه تهديد مباشر للاستقرار السياسي العالمي."

وطالب مادورو جويرا، المعروف أيضا باسم "نيكولاسيتو"، بإعادة والده وزوجة والده سيليا فلوريس، إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية وطلب الدعم الدولي. كما استنكر مادورو جويرا، الابن الوحيد للزعيم المخلوع، إدراج اسمه كمتآمر في لائحة الاتهام الاتحادية التي تتهم والده وفلوريس.