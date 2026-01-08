وزير الزراعة: لا ضغوط على الوزارة وسعر الكتكوت العادل يتراوح بين 15 و20 جنيهًا

أكد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا توجد أي ضغوط تُمارَس على الوزارة في ملف صناعة الدواجن، مشددًا على أن الدولة المصرية تُولي هذا القطاع أهمية قصوى باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي.

وأوضح وزير الزراعة، خلال تصريحات للإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الخميس، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن يتجاوز 100 مليار جنيه من القطاع الخاص، بإنتاج سنوي يزيد على 1.6 مليار طائر، ونحو 6 مليارات بيضة سنويًا، لافتًا إلى توفير القطاع أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، ويضم ما يزيد على 38 ألف منشأة، ما يعكس حجمه وأهميته الاقتصادية.

وفيما يتعلق بأسعار الكتاكيت، أكد فاروق أن السعر العادل للكتكوت يجب أن يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، وهو سعر يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، ذاكرا أن ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية يرجع إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما تحرص الوزارة على مراعاته.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل بشكل مستمر على فتح قنوات اتصال مع المنتجين للوصول إلى أسعار عادلة تضمن استدامة النشاط، مؤكدًا أن أي انخفاض حاد في الأسعار يضر بالمنتج، في حين أن الارتفاع المبالغ فيه يضر بالمستهلك، وهو ما يستوجب الحفاظ على مساحة توازن بين الطرفين.

وأشار الوزير إلى تقديم الوزارة دعم مباشر للمربين من خلال توفير الأعلاف، والأدوية، والخدمات البيطرية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج والمساهمة في استقرار الأسعار.

وفيما يخص توافر الدواجن بالأسواق، أعلن وزير الزراعة الاتفاق مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن ورئيس الشعبة على زيادة ضخ الدواجن في الأسواق، في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا جديدًا في الأسعار.

كما أوضح أن الأعلاف متوفرة في الأسواق، وأن سعر الدولار يشهد استقرارًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار الأعلاف عالميًا، فضلًا عن بدء تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج وأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.