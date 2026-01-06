جدد عالم الفلك الهولندي فرانك هوجريتس، الذي اشتهر بتنبؤه بزلزال تركيا المدمر، تحذيراته من احتمال حدوث «عدد من الزلازل» يومي 9 أو 10 يناير الجاري.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «ON E»، إن الفترة من السادس إلى التاسع من يناير ستشهد «سلسلة من التوازي بين الكواكب» تتعرض لها أوروبا.

وأوضح أن توقعاته تعتمد على حسابات تتعلق بحركة الكواكب في المنظومة الشمسية، وليس على التلسكوبات، مضيفًا: «إذا حدث هذا التقارب والحركة، فمن المرجح أن تكون الأمور صعبة وقد تنذر بكوارث».

واستشهد بنتائج توصل إليها علماء من المغرب عام 2023، خلصت إلى أن حركة الكواكب تؤثر على حركة القشرة الأرضية، مضيفًا أن يوم 9 يناير «ربما يشهد زلازل أكبر، وقد تصل أقواها إلى 7 درجات على مقياس ريختر».

وبشأن مدى تعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر، قال: «من حيث المبدأ، كل المناطق تواجه الخطر»، مؤكدًا أنه «ليس من الممكن تحديد أماكن بعينها»، ناصحًا كل من يقطن في حزام زلزالي بتوخي الحذر.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، التي تقع في قلب حزام زلزالي، أشار إلى أنها شهدت بالفعل زلزالًا متوسطًا أمس، وقد «تحدث زلازل أكبر حجمًا»، مؤكدًا أن «هناك زلازل كبيرة ستحدث في الجزء الشرقي من إفريقيا، لا تحدث في العادة».