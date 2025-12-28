إسرائيل تسخر من بيان الخارجية الفلسطينية وإعلان رفضها اعتراف تل أبيب بـ«صومالي لاند»

سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من بيان للخارجية الفلسطينية أعربت فيه عن رفضها اعتراف تل أبيب بجمهورية أرض الصومال أو ما يُعرف بإقليم صومالي لاند، كدولة مستقلة ذات سيادة.



وقال ساعر عبر حسابه بمنصة "إكس": "وزارة خارجية دولة افتراضية تدين الاعتراف بدولة موجودة فعليا منذ أكثر من 34 عاما".

وأرفق وزير خارجية إسرائيل تدوينته بإيموجي ضاحك.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الجمعة أرفقه بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وقع رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس جمهورية أرض الصومال إعلانا مشتركا بالاعتراف المتبادل".

وأضاف في منشور آخر: "يأتي هذا الإعلان متماشيا مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي تم توقيعها بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



وذكر نتنياهو أن إسرائيل "ستسعى إلى تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد"، وهنأ "رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشاد بقيادته ودعاه لزيارة إسرائيل".

משרד החוץ של ״מדינה״ וירטואלית מגנה הכרה במדינה שקיימת בפועל מעל ל-34 שנים.🤣😂 https://t.co/IIenv4W8Bj — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 27, 2025

رفض فلسطيني



ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على دعمها لـ"وحدة وسلامة وسيادة الصومال"، ورفض الاعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند.

وأضافت أن "هذا الاعتراف المرفوض يعتبر جزءا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية تعمل على زعزعة الامن والسلم الدوليين، وخاصة الأمن الإقليمي والعربي، والتي تصر على تهديد المنطقة وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة والقواعد الآمرة في ضرورة احترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وتابعت بالقول إن "إسرائيل كانت قد استخدمت اسم صومالي لاند كوجهة لتهجير الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة، مشددة على الرفض التام للمخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، أو تحت أي مسميات أخرى، وتعتبره خطا أحمر، وتحذر من تساوق البعض مع هذه الطروحات المرفوضة".

رد صومالي



هذا، وأعربت الحكومة الصومالية، الجمعة، عن رفضها لاعتراف إسرائيل وقالت في بيان بحسب وكالة الأنباء "صونا"، إنها "ترفض رفضا قاطعا لا لبس فيه الهجوم المتعمد على سيادتها، والخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة أرض الصومال".

وأضافت أن "إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال".

وشددت على أن "الصومال دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة، ولا يحق لأي جهة خارجية تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي، وأي إعلان أو اعتراف أو اتفاق يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يعد باطلا ولاغيا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي".

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميا بـ"جمهورية أرض الصومال" المعلنة من جانب واحد كدولة مستقلة ذات سيادة، وهو قرار قد يعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة الصومال الراسخة لانفصالها.