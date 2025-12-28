عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المحافظات تتأثر بداية من أمس السبت بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤثر على السواحل الشمالية، ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن الأمطار تمتد بشكل أقل شدة إلى باقي محافظات ومدن الساحل الشمالي، ومنها الإسكندرية، ومحافظات شمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى.

ولفت لى أن تأثير المنخفض الجوي يستمر اليوم الأحد وغدًا الاثنين، حيث تظل فرص سقوط الأمطار المتوسطة قائمة على السواحل الشمالية الشرقية، التي تحظى بالنصيب الأكبر من الأمطار، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، مضيفًا أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية على معظم الأنحاء، في حين تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

وتطرق إلى طقس ليلة رأس السنة وبداياتها، قائلاً إن التوقعات المبدئية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق السواحل الشمالية.

وأكد على أن الشبورة المائية تعد من الظواهر الجوية الرئيسية خلال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا خاصة على الطرق الزراعية، مشددًا على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، نظرًا لاحتمالية حدوث تحديثات في التوقعات الجوية.