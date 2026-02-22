إيران تدين تصريح هاكابي بشأن توسع إسرائيل في الشرق الأوسط: دليل على انخراط أمريكا في سياسات الإبادة

أدان متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، تضمنت مزاعم بشأن "أحقية" إسرائيل في أراضي دول عربية.

وقال بقائي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، إن تصريحات هاكابي "تشكل دليلا جليا على الانخراط النشط للولايات المتحدة في الحروب التوسعية التي يشنها الكيان الصهيوني، وفي سياسات الإبادة الجماعية ذات الطابع الاستعماري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن إيران "تؤكد إدانتها لهذه الخطابات الأيديولوجية المتطرفة معتبرة أنها تسهم في تمادي الاحتلال الصهيوني أكثر من قبل في جرائمه بحق الفلسطينيين، وتدفعه إلى تصعيد اعتداءاته المتواصلة على دول المنطقة".

وعصف عدوان إسرائيل، خلال نحو عامين، بمنطقة الشرق الأوسط، عبر شنها حروبا دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.

ففي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، ثم شنت حربين على لبنان وإيران، وغارات جوية وتوغلات برية بالجارتين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى غارات على اليمن وغارة على قطر.

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت منصة "شبكة تاكر كارلسون" مقتطفات منها، الجمعة، قال هاكابي إنه لا يرى بأسا في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأرجع هاكابي موقفه إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ"حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات".