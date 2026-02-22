مسئول بارز في الحزب الحاكم باليابان: الرسوم الجمركية الأمريكية فوضى حقيقية

وصف أحد المسئولين البارزين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "فوضى حقيقية"، بعدما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع الرسوم ردا على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إيتسونوري أونوديرا، وزير الدفاع السابق الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب، قوله خلال بث مباشر على قناة "فوجي" التلفزيونية، اليوم الأحد: "بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية".

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعي اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث أنها تعتبر أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدرا رئيسيا للوظائف والاستثمارات.

وقال أونوديرا: "بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق".