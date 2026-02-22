إندونيسيا تؤكد استعدادها لأي نتيجة بعد صدور قرار المحكمة العليا بشأن رسوم ترامب الجمركية

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده لتغيير السياسات التجارية الأمريكية، عقب صدور قرار المحكمة العليا ضد سلطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، مشددا على أن جاكرتا تحترم السياسة الداخلية الأمريكية وتظل مستعدة لأي نتيجة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأحد، عن سوبيانتو قوله للصحفيين في واشنطن العاصمة يوم السبت (بالتوقيت المحلي)، حيث تناول قرار المحكمة العليا الأخير - الذي صدر بأغلبية أصوات بلغت 6 مقابل 3 - والذي قضى بأن السلطة التنفيذية الأمريكية ليست لديها صلاحية فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وفي رده على قرار المحكمة والإعلان التالي له بشأن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة على الواردات بنسبة 10%، أبدى الرئيس الإندونيسي تفاؤله.

وقال برابوو: "إننا على استعداد لأي احتمال، ونحترم السياسة الداخلية للولايات المتحدة".