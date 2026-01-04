 ألمانيا... هطول الثلوج يجعل الطرق زلقة ويؤخر القطارات والطائرات - بوابة الشروق
ألمانيا... هطول الثلوج يجعل الطرق زلقة ويؤخر القطارات والطائرات

د ب أ
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 12:23 ص

تسبّب الطقس الجليدي في وقوع عدة حوادث على طرق ألمانية كبرى أمس الجمعة واليوم السبت.

وتم إغلاق الطريق السريع لأكثر من 10 ساعات من بين طرق أخرى لإجراء أعمال الإنقاذ والتطهير.

 ولم يتعرض سائق الشاحنة لإصابات.


