الأكثر قراءة
مع اقتراب انتهاء شهادات الـ27%.. رئيس البنك الأهلي يكشف بدائل الادخار المتاحة للمودعين
عميد حقوق المنصورة ينفي شبهة المجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة
حسام حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مصير المغرب
النائب إيهاب منصور يقترح تصدير الكلاب الزائدة عن حاجة التوازن البيئي: تكلفة التعقيم تتطلب مليارات سنويا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
مدير فني مؤقت لنهاية الموسم
مدير فني مصري
مدير فني أجنبي
النتـائـج
تصويت
تسبّب الطقس الجليدي في وقوع عدة حوادث على طرق ألمانية كبرى أمس الجمعة واليوم السبت.
وتم إغلاق الطريق السريع لأكثر من 10 ساعات من بين طرق أخرى لإجراء أعمال الإنقاذ والتطهير.
ولم يتعرض سائق الشاحنة لإصابات.