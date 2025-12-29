الداخلية تضبط عصابة دولية للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الذهب والفضة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية مقابل تحقيق أرباح مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن عناصر التشكيل العصابي، المكوَّن من 15 شخصًا، بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، تخصصوا في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار مدخراتهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة، بقيم مالية تفوق قيمتها الحقيقية، مقابل منحهم أرباحًا أسبوعية متصاعدة، حال تمكنهم من استقطاب مشتركين جدد.

وتوصلت التحريات إلى أنه، ولإمعانهم في إقناع الضحايا وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي، قام المتهمون بتأسيس شركة واتخذوا من أحد المقرات الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة مقرًا لعقد لقاءات مع عملائهم، فضلًا عن الترويج لنشاطهم الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية والفضية المغشوشة وغير سليمة العيار، وتحمل أختام دمغة وموازين مقلدة، بالإضافة إلى إسطمبات شمعية مقلدة لختم وتحديد عيار الذهب.

وجرى تسليم المضبوطات للجهات المختصة لفحصها، وتقدَّر القيمة المالية لكافة المضبوطات المضبوطة بنحو 30 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.