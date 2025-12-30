روى الشيخ أحمد محمود، ابن الشيخ محمود علي البنا، تفاصيل من حياة والده المبكرة مع القرآن الكريم، قائلاً إن والدي الشيخ الراحل حرصا بشدة على تعليمه وحفظه للقرآن، بعد أن نذراه لكتاب الله.

وأضاف "محمود" خلال لقاء عبر برنامج "الستات" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن والده كان الابن الثاني في أسرته بعد وفاة 4 ذكور قبله، وكان والد الشيخ الراحل دائمًا يطلب من الله أن يرزقه بولد وهو سيهبه للقرآن.

وتابع أن والده اُعتمد في الإذاعة وهو في عمر 22 سنة، لافتًا إلى أنه حفظ القرآن كاملًا وهو في سن العاشرة، وكان يتميز بصوت جميل جذب انتباه الجميع من حوله، حيث كان يقلد كبار القراء حتى أُعجب به كل من سمعه، وطلبوا منه أن يقرأ لهم ليظهر قدراته.

وأردف أن وكيل المعهد الذي التحق به في طنطا، لاحظ موهبته، رغم صغر سنه، فوجهه ليذهب عند شيخ ليأخذ قراءات معه، لافتًا إلى أن الوكيل قال له إن صوته عذب ودرجاته في الأدبيات كانت ممتازة بينما في الرياضيات كانت ضعيفة.