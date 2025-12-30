بوتين: القوات الروسية تستعد للسيطرة على عاصمة زابوريجيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تستعد للسيطرة على مدينة زابوريجيا، عاصمة المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا، والتي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني وتخضع في معظمها للسيطرة الروسية.

وأفاد مسؤولون عسكريون خلال اجتماع مع بوتين بأن القوات الروسية باتت على بُعد 15 كيلومترا فقط جنوب حدود العاصمة الإقليمية، التي تحمل أيضا اسم "زابورويجيا".

وذكر بوتين أن وحدتي "دنيبر" و"فوستوك" ستعملان معاً للسيطرة على المدينة.

وعقب غزوها الشامل في فبراير 2022، احتلت روسيا معظم أجزاء منطقتي خيرسون وزابورويجيا في جنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى منطقتي لوهانسك ودونيتسك في الشرق.

وعلى الرغم من ضمها لهذه المناطق الأربع بشكل غير قانوني، إلا أنها لا تسيطر على أي منها بشكل كامل.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف الوضع في ساحة المعركة بأنه "ديناميكي للغاية"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يحقق حالياً نتائج تتجاوز ما كان مخططا لها.

كما أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، الرئيس بوتين بأن القوات ستستهدف حاليا مدينة سلوفيانسك المتنازع عليها في منطقة دونيتسك.

كان الرئيس الرئيس بوتين قد قال في وقت سابق الشهر الجاري إن المبادرة الاستراتيجية بالكامل في أيدي الجيش الروسي، مضيفًا أن غزو مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في حالة تقدم.



