شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بـ11 لاعب لأول مرة بقميص المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في الصدارة برصيد 7 نقاط وذلك بعدما حقق فوزين على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا 1-0، والتعادل أمام أنجولا.

وتعادل منتخب مصر مع أنجولا مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين يتواجدون مع منتخب مصر لأول مرة في بطولة أمم أفريقيا كالتالي: "مصطفي شوبير، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، خالد صبحي، محمد إسماعيل، إبراهيم عادل، محمود صابر، محمد شحاتة، صلاح محسن، وأسامه فيصل".