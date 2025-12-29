 ملك المقصيات الذهبية.. الكعبي يواصل الإبهار مع المغرب في أمم أفريقيا - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:51 م القاهرة
ملك المقصيات الذهبية.. الكعبي يواصل الإبهار مع المغرب في أمم أفريقيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:25 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:25 م

واصل المهاجم أيوب الكعبي إبهاره مع منتخب المغرب، بعدما سجل الهدف الثالث للفريق الوطني في مواجهة زامبيا، مساء الاثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء هدف الكعبي الشخصي الثاني في المباراة والثالث لأسود الأطلس بطريقة رائعة بضربة مقصية في الدقيقة الـ51، إثر تمريرة دقيقة من عز الدين أوناحي، الذي استلم الكرة من إبراهيم دياز بعد تنفيذ ضربة حرة مباشرة.

وكان الكعبي قد سجل بنفس الطريقة الساحرة أمام جزر القمر، بمقصية رائعة أخرى، لينصب نفسه ملكا لهذه الألعاب الأكروباتية الساحرة والممتعة للجماهير.


