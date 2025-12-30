أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاحتلال الإسرائيلي «المستفيد الوحيد» من كل «الهزات» التي تحدث المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل وفق مبدأ «أمن إسرائيل أولا».

واستشهد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» بـ «الخطة» التي تم تنفيذها لتدمير سوريا وجيشها «كما يقول الكتاب»، والتي بدأت منذ عام 2011، وكان هدفها الأساسي رحيل نظام بشار الأسد واستنزاف الجيش السوري.

وأشار إلى إجبار سوريا على التخلي عن سلاحها الكيماوي الذي كان «يهدد إسرائيل»، في إشارة إلى موافقة الأسد على الصفقة الأمريكية الروسية للتخلي عن الأسلحة الكيميائية السورية، بالإضافة إلى فرض عقوبات منعت أي تحديث أو تطوير للجيش السوري، حتى «أصبح لا يمتلك أي قدرات» بأسلحة تعود للخمسينيات والستينيات.

وأضاف أن الخطة استمرت على مدار 13 عاما من الضربات المستمرة، سواء من خلال دعم «التنظيمات الإرهابية المدعومة غربيا» أو عبر التدخل المباشر كلما حاول الجيش السوري تحقيق أي تقدم على الأرض، قائلا: «الأمريكان كلما وجدوا الجيش السوري قادرا على تحقيق توسع يضربوه أكثر، ويدعموا الناس الذين يحكمون الآن، سيبك من كلام وضعه على قوائم المطلوبين، وهو كان كل ما ينقص عنده الدعم العسكري يزودوه».

وأوضح أن الهدف النهائي كان الوصول إلى «ساعة الصفر»، التي يصبح فيها الجيش السوري «لا يستطيع أن يضرب رصاصة واحدة، كما ما حدث بالضبط»، بهدف تحويل سوريا إلى دولة لا تشكل أي تهديد لأمن إسرائيل.

وأكد أن «الأخطر» من ذلك كان تجميع التنظيمات الإرهابية، بما فيها القاعدة، في مكان واحد ومعروف «سوريا» لقتال بعضها البعض، قائلا: «إسرائيل على جبل الشيخ بيتفرجوا، والأمريكان في التنف بيتفرجوا، والسوريون بيقتلوا في بعض ومعاهم التنظيمات بيخلصوا على بعض، هذا ما حدث».

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل القوة الرادعة المتبقية في المنطقة، مضيفا: «تحافظ على جيش بلدك، بلدك في أمن وأمان، تقرب من جيش بلدك، يبقى أنت بتشتغل لصالح العدو الصهيوني قولا واحدًا».