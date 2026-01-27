حاكم كاليفورنيا يتهم تيك توك بقمع محتويات ناقدة لترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• غافين نيوسوم أكد أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تنتهك قوانين الولاية

اتهم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" بقمع المحتوى المنتقد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تنتهك قوانين الولاية.

وأوضح مكتب نيوسوم في بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الاثنين، أنه بعد "بيع تيك توك لمجموعة مرتبطة بترامب"، وردت تقارير تفيد بتقييد المحتويات الناقدة للرئيس، وأن بعض هذه الحالات "تم التحقق منها".

وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح تحقيق في كيفية نظام مراقبة منصة "تيك توك" للمحتوى.

وذكر أنه طُلب من وزارة العدل في كاليفورنيا تقييم ما إذا كان تطبيق هذا النظام ينتهك قوانين الولاية.

فيما لم تصدر إدارة "تيك توك" تعليقا فوريا على ما أورده حاكم ولاية كاليفورنيا.

وكجزء من الاتفاقية التي تسمح لـ "تيك توك" بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة، تم في 23 يناير الجاري تأسيس مشروع مشترك بأغلبية أسهم أمريكية.

وحدد الأمر التنفيذي خطة بيع تُمكّن المستثمرين الأمريكيين من السيطرة على معظم المشروع المشترك.

والمشروع المشترك سيديره مجلس إدارة مكوَّن من 7 أعضاء، معظمهم أمريكيون، وسيكون الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو تشو، إلى جانب مسؤولين من شركات "أوراكل"، و"سيلفر ليك"، وشركة "MGX" التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أعضاء في مجلس الإدارة.

وناقش ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ وضع منصة "تيك توك"، وذلك في اتصال هاتفي يوم 19 سبتمبر الماضي.

وفي 25 من الشهر نفسه، وقَّع ترامب مرسوما يفتح الطريق أمام بيع خدمات "تيك توك" داخل الولايات المتحدة لمستثمرين أمريكيين.