ستارمر: بريطانيا لن تجبر على الاختيار بين أمريكا والصين

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن المملكة المتحدة لن تجبر على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى وجود "فرص كبيرة" أمام الشركات البريطانية، وذلك قبيل زيارته إلى بكين خلال الأسبوع الجاري.

ونفى ستارمر، في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرج للأنباء أمس الاثنين، أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الصين على حساب علاقات المملكة المتحدة بأمريكا، التي تعد أقرب حلفائها.

وتأتي زيارة ستارمر للصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني للبلاد منذ ثماني سنوات، عقب زيارة مماثلة قام بها نظيره الكندي مارك كارني، والتي جلبت تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ستارمر، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، 10 داونينج ستريت، "كثيرا ما يطلب مني ببساطة أن أختار بين دولتين، لكني لا أفعل ذلك".

وأضاف ستارمر: "أتذكر عندما كنت أسعى لإبرام اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وكان الجميع يقولون إنني سأضطر إلى أن أختار بين الولايات المتحدة وأوروبا، فقلت: "لن أختار بينهما".

وقد توفر الزيارة المرتقبة للصين بعض الارتياح لستارمر، الذي يعاني من تراجع التأييد به، بحسب استطلاعات الرأي داخل بلاده، ويواجه خطر تحد لقيادته هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن من المقرر أن يصل ستارمر إلى الصين غدا الأربعاء، في الوقت الذي يناقش نواب حزب العمال في وستمنستر تداعيات قرار الحزب منع أحد أكبر منافسي ستارمر من الترشح للبرلمان.