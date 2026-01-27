رئيسا وزراء الدنمارك وجرينلاند يزوران برلين وباريس بعد الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة

تزور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس- فريدريك نيلسن، برلين وباريس هذا الأسبوع، لتعزيز الدعم الأوروبي بعدما أدى اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة إلى تمهيد الطريق أمام المفاوضات بشأن الجزيرة القطبية الشمالية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأنه من المقرر أن تحضر فريدريكسن ونيلسن، قمة فيلت الاقتصادية اليوم الثلاثاء في برلين، حيث سيلتقيان بصناع قرار ودبلوماسيين لمناقشة الوضع الجيوسياسي، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الحكومة الدنماركية.

ويأتي ذلك بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الأسبوع الماضي على "إطار عمل" بشأن جرينلاند.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على مجالات تشمل حقوق التعدين، ودور التحالف الدفاعي في الجزيرة، والعلاقات الدفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة.

وازدادت حدة التوتر داخل حلف الناتو بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة في الأسابيع الأخيرة بضم جرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع لحليفة الناتو، الدنمارك.