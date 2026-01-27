نفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنباء إقالة قائد هيئة الجمارك وحماية الحدود غريغوري بوفينو من منصبه، على خلفية الأحداث التي تشهدها ولاية مينيسوتا وأسفرت عن مقتل شخصين.

وأوضحت متحدثة وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، أن بوفينو لم يعف من مهامه.

وقالت: "كما أكدت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، فإن بوفينو يعد جزءا مهما من فريق الرئيس دونالد ترامب".

وسبق أن ذكرت مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية، أن بوفينو أقيل من منصبه على خلفية تصاعد الأحداث في ولاية مينيسوتا، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي.

وأفادت المجلة بأن إقالته جاءت وسط تصاعد ردود الفعل الشعبية، مشيرة إلى أنه سيغادر مينيسوتا قريبًا ليعود إلى عمله في ولاية كاليفورنيا.

والسبت الماضي، قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، الممرض أليكس بريتي، بإطلاق النار عليه أثناء اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

واندلعت في 7 يناير الجاري بالولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق الوكالة رينيه نيكول ماكلين غود التي تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها في مينيابوليس.