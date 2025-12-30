نجم الزمالك السابق: لا أخشى على المنتخب من مواجهة تونس

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية لا تمثل مصدر قلق له، مشيرًا إلى أن منتخب مصر يمتلك من الخبرات والعناصر ما يؤهله للتعامل مع أي منافس في الأدوار الإقصائية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، إن مباراة أنجولا كانت فرصة ذهبية لبدلاء منتخب مصر بعد حسم التأهل إلى دور الـ16، موضحًا أن اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء ظهروا برغبة كبيرة في إثبات الذات ومزاحمة المجموعة الأساسية على أماكنها في التشكيل.

وانتقد نجم الزمالك السابق المستوى الفني لبعض العناصر، مؤكدًا أن أحمد سيد زيزو كان أقل لاعبي منتخب مصر من الناحية الفنية خلال مواجهة أنجولا، في الوقت الذي كان من الأفضل فيه استمرار مصطفى محمد خلال الشوط الثاني من اللقاء، للاستفادة من تحركاته وقدراته الهجومية.

وأضاف صلاح أنه كان يتوقع مشاركة إمام عاشور في مباراة أنجولا، من أجل تجهيزه فنيًا وبدنيًا للمباريات المقبلة، خاصة مع دخول المنتخب مراحل أكثر صعوبة في البطولة.

وتطرق محمد صلاح إلى ملف حراسة المرمى، مؤكدًا أن أحمد الشناوي لن يكون ضمن اختيارات حسام حسن، مشيدًا في الوقت ذاته بمحمد الشناوي الذي أثبت كفاءته بحصوله على جائزة رجل مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

وعلى صعيد نادي الزمالك، شدد محمد صلاح على أن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية لا يمكن أن يكون مبررًا للخسارة داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ارتداء قميص الزمالك يفرض على أي لاعب القتال داخل الملعب بغض النظر عن الأزمات الإدارية أو المالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على الذهاب بعيدًا في أمم أفريقيا، حال استمرار التركيز وتصحيح الأخطاء الفنية خلال المرحلة المقبلة.