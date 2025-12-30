 مقتل 3 أشخاص جراء انهيار جليدي في جبال البيرينيه الإسبانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:05 ص القاهرة
مقتل 3 أشخاص جراء انهيار جليدي في جبال البيرينيه الإسبانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 11:50 م

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، عن وفاة ثلاثة متزلجين إثر محاصرتهم في انهيار جليدي بجبال البيرينيه الإسبانية.

وأوضحت الشرطة عبر منصة "إكس" أنه تم إنقاذ امرأة أصيبت بجروح طفيفة وتعاني من انخفاض حرارة الجسم، في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة بانتيكوسا في منطقة أرجون.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا برس"، فإن الضحايا –وهم رجلان وامرأة من إقليم الباسك– كانوا في رحلة تزلج عبر البلاد بالقرب من قمة تابلاتو على ارتفاع يصل إلى حوالي2200 متر عندما باغتهم الانهيار الجليدي.

وقام عضوان آخران في المجموعة بإبلاغ خدمات الإنقاذ.

من جانبها، ذكرت حكومة إقليم أرجون أنه سيتم إنشاء ثلاث محطات جديدة لرصد الثلوج والأرصاد الجوية في جبال البيرينيه، وذلك لتعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة للانهيارات الجليدية في المناطق الجبلية المرتفعة، حسبما أفادت "أوروبا برس".

