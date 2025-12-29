شعبة المصدرين: نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI سيمنع دخول أي منتجات مجهولة المصدر

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والذي سيتم تطبيقه في الأول من يناير المقبل، يُلزم المستوردين بتسجيل بيانات شحناتهم بشكل مسبق قبل وصولها، موضحا أن هذا الإجراء «يمنع دخول منتجات مجهولة المصدر إلى البلد».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن المنظومة «تسهل دخول الشحنات ومعرفة مصدرها»، بالإضافة إلى أنها تقلل التكلفة ونسبة الفاقد في الاستيراد أو التصدير، خاصة في السلع سريعة التلف كالمواد الغذائية أو المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن منظومة «ACI» من شأنها أن تقضي على البضائع الرديئة، موضحا أن النظام يسجل المصنع من مصدره ببياناته وموقعه الإليكتروني، ويضمن معرفة كل تفاصيل المنتج وجودته، ودخول منتجات عالية الجودة.

وتابع: «يمكن للمسئول وهو في مكانه أن يرى كل شيء قبل وصول الشحنة»، مؤكدا أن التسجيل المسبق للشحنات يقضي على «كل الرواسب السابقة» من ممارسات التلاعب في الفواتير والمستندات وشهادات المنشأ.

وشدد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على أنه لن يتم السماح بدخول أي شحنات جوية لمصر اعتبارا من الأول من يناير المقبل إلا بالتسجيل عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات، داعيا كل المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة».