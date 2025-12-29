رئيس شعبة الذهب: توقعات بحدوث طفرات سعرية في الربع الأول من 2026

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت الأسبوع الماضي طفرة زيادية تخطت حاجز 4,500 دولار، لتصل إلى حوالي 4,550 دولارًا، وحقق في السوق المحلي أسعارًا تجاوزت 6 آلاف جنيه للعيار 21.

وأضاف "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن التصحيح الحالي في الأسعار أمر وارد ويشمل انخفاضًا على المعادن بصفة عامة، حيث تأثرت الفضة بنسب كبيرة، بينما شهد الذهب انخفاضًا نسبيًا.

ولفت إلى أن هذه التصحيحات تشكل فرصة لمن يعرف كيف يستفيد منها ويحسب متوسطات للأسعار وعندما يعود السعر يستطيع أن يحقق الربح، موضحًا أن الذهب على المدى الطويل يظل مخزنًا للقيمة ولا تتأثر قيمة الاستثمار بالانخفاضات المؤقتة.

وأكد على أن وجود الذهب ضمن محفظة الشخص أمر أساسي، لأنه يحافظ على القيمة ولا يخيب الآمال حتى عند حدوث تقلبات مؤقتة في السوق، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث طفرات سعرية في الربع الأول من 2026، قد يصل فيها إلى 5,000 دولار.