القسام: الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن الالتحام مع عناصرنا في رفح

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الكاملة عن الالتحام مع عناصر القسام في رفح، الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته.

وأضافت في تدوينة عبر قناتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو».

وأكملت: «إننا نضع الوسطاء أمام مسئولياتهم، وعليهم إيجاد حلٍ لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم تذرع العدو بحججٍ واهية لخرقه، واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة».

ونوهت أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية، جرت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، مضيفة: «رغم ذلك التزمنا بما هو مطلوب منا في الاتفاق، ونحن نؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجةٍ إلى طواقم ومعدات فنية إضافية».

وأمس السبت، أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، انتشال جثة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدن من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المصدر لقناة «الجزيرة» إن الكتائب تمكنت من انتشال جثامين 6 شهداء من مكان انتشال جثة هدار.

يأتي ذلك في ظل استمرار القسام تسليم جثث أسرى الاحتلال ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يتبق في قطاع غزة سوى 5 جثث أسرى إسرائيليين تواصل كتائب القسام جهود البحث عنهم رغم العراقيل الإسرائيلية.