استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأحد، في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يطلق الرصاص بشكل مكثف شرق مدينة خان يونس، فيما تواصل الزوارق الحربية إطلاق النار في محيط ميناء غزة، والمناطق الشرقية من رفح.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 242 شهيدا، ونحو 614 مصابا، وجرى انتشال 522 جثمانا، كما جرى استلام جثامين 300 من إسرائيل، وتم التعرف حتى الآن على 89 منها.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 69 ألفا و169 شهيدا و170 ألفا و685 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.