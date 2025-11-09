شهيد وإطلاق نار مع تواصل خروقات الاحتلال شرق خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد صباح يوم الأحد، مواطن بقصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بنى سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

وذكر أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف شرق خان يونس.

وأشار إلى أن الطيران المروحي «الأباتشي» أطلق النار شرق مدينة غزة.

وأوضح أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار في محيط ميناء غزة.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال نار كثيف شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.